Коронавірусом в Росії за добу захворіли менше 10 тис. осіб вперше з 2 травня

В Росії вперше з 2 травня кількість заражень коронавірусною інфекцією не перевищила 10 тис. осіб. Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляється, за останні 24 години в Російській Федерації лабораторно підтверджено коронавірусну інфекцію у 9 974 людини. Як зазначається, у 40,6% з них не виявлено клінічні прояви хвороби.

Загалом від початку пандемії коронавірус в Росії був виявлений у 252 245 людей, з них 2 305 людей померли та ще 53 530 вилікувались. Таким чином країна знаходиться на другому місці у світі за кількістю зареєстрованих хворих після США (1,39 млн).

Як зазначається, РФ включає в свою статистику окупований Крим.

Нагадаємо, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що заразився коронавірусом. При цьому повідомляється, що він перебуває в лікарні.

У Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) горіла лікарня для пацієнтів з коронавірусом, загинули п'ять осіб, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ). Пожежа сталася на шостому поверсі у відділенні реанімації в лікарні Святого Георгія.