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У США повідомили про здібності кішок заражати один одного коронавірусом

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 12:28
У США повідомили про здібності кішок заражати один одного коронавірусом
Ілюстративне фото (pixabay.com Goergl)

В ході експерименту дослідники заразили трьох кішок коронавірусом

Інфіковані коронавірусом кішки в ході лабораторного експерименту виявилися здатні заражати COVID-19 здорових кішок, навіть якщо у хворих тварин не спостерігалися симптоми. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дослідження вчених з університету Вісконсіна.

В ході експерименту дослідники заразили трьох кішок коронавірусом, взятого у людей. Потім кожну з інфікованих кішок помістили разом зі здоровим тваринам. Після закінчення п'яти днів коронавірус був виявлений у всіх трьох раніше здорових кішок.

На думку дослідників, результат цього експерименту доводить необхідність знову вивчити можливість потенційної передачі вірусу від котів до людини.

Нагадаємо, в зоопарку Нью-Йорка вперше підтвердили коронавірус у тварини. COVID-19 діагностували у малайської тигриці на ім'я Надя, яка перебуває в зоопарку Бронкса (вік тигриці становить чотири роки).

Крім того, вчені з Уханя встановили, що в місті приблизно 15% тварин заражені коронавірусом.

Однак, у ВООЗ заявили, що на даний момент немає доказів, що домашні тварини, такі як кішки і собаки, можуть бути інфіковані вірусом.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України кошкиКоронавірус
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