Коронавирусом в России за сутки заболели менее 10 тыс. человек впервые со 2 мая

В России впервые со 2 мая число заражений коронавирусной инфекцией не превысило 10 тыс. лиц. Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщается, за последние 24 часа в Российской Федерации лабораторно подтверждено коронавирусную инфекцию у 9 974 человека. Как отмечается, у 40,6% из них не выявлено клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии коронавирус в России был обнаружен у 252 245 человек, из них 2 305 человек умерли и еще 53 530 выздоровели. Таким образом страна находится на втором месте в мире по количеству зарегистрированных больных после США (1,39 млн).

Как отмечается, РФ включает в свою статистику оккупированный Крым.

Напомним, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. При этом сообщается, что он находится в больнице.

В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) горела больница для пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Пожар произошел на шестом этаже в отделении реанимации в больнице Святого Георгия.