Коронавірусом поза Китаєм заразилися понад 2 тис. осіб

За межами Китаю на даний час зареєстровано 2074 випадки інфікування коронавірусом COVID-19 у 28 країнах. Про це повідомив під час брифінгу голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, йдеться у повідомленні ВООЗ Twitter.

Крім того, відомо про 23 смерті від вірусу за межами Китаю, заявив глава ВООЗ.

За його словами, раптове збільшення випадків захворювання в Італії, Ірані та Південній Кореї викликає глибоку стурбованість ВООЗ.

У цілому, станом на ранок 24 лютого, зафіксовано 77 тис. 362 випадки зараження COVID-19. З них 2618 випадків були смертельними.

Нагадаємо, за останні кілька днів різко зросла кількість заражених коронавірусом в Італії, Ірані та Південній Кореї. Також китайський вірус виявили в Іраку та Омані.

Зокрема, в Італії відомо про понад 200 випадків зараження і 6 летальних випадків. У Південній Кореї за пару днів кількість заражених перевищила 800 осіб, померли 8 громадян. Найбільше від коронавірусу загинуло в Ірані - число жертв спалаху інфекції досягло 50 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку зі спалахом китайського коронавірусу за межами Китаю, Європейська комісія вирішила виділити 232 млн євро для боротьби з подальшим поширенням вірусу.