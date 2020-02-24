У Південній Кореї збільшилася кількість жертв коронавірусу

Фото: ринок у Сеулі, Південна Корея (Reuters/Kim Hong-Ji)

Від коронавірусу в країні померли 8 осіб

У Південній Кореї померли ще дві людини, інфікованих китайським коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Корейського центру з контролю і профілактики захворювань, обидва померлих знаходились у лікарні в Чхондо недалеко від міста Тегу, де раніше стався спалах коронавірусу. Таким чином кількість жертв вірусу в Південній Кореї зросла до 8 осіб.

Також влада країни повідомила про 231 новий випадок захворювання коронавірусом. Всього, станом на 14:00 24 лютого в Південній Кореї відомо про 833 випадків інфікування.

Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося про 763 випадки зараження коронавірусом у Південній Кореї. Більшість з них пов'язані з церквою в південно-східному місті Тегу: коронавірус виявили у членів релігійної групи, яка носить назву Церква Ісуса Синчхонджи.

Також РБК-Україна повідомляло, що Південна Корея підвищила рівень небезпеки до найвищого після спалаху китайського коронавірусу нового типу у країні.