Євросоюз виділив додатково 232 млн євро для боротьби з коронавірусом

Кошти будуть виділені на протидію поширення коронавіруса у світі
Європейський союз оголосив про надання нового пакету допомоги для боротьби з коронавірусом COVID-19 на суму 232 млн євро. Про це йдеться в заяві Європейської комісії.
Єврокомісія оголосила про новий пакет допомоги від ЄС сьогодні, 24 лютого. Кошти будуть виділені на протидію поширенню нового вірусу у світі. Частина коштів буде виділена відразу різних секторах, решта - в найближчі місяці.
"Наш новий пакет допомоги підтримає Всесвітню організацію охорони здоров'я і буде спрямований на фінансування, щоб країни з більш слабкими системами охорони здоров'я не залишилися осторонь. Наша мета - стримати спалах на глобальному рівні", - заявив комісар з кризового управління та європейський координатор реагування на надзвичайні ситуації Янез Ленарчич.
Пакет допомоги в розмірі 232 млн євро буде включати виділення:
Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз спільно профінансує витрати на репатріації європейців з круїзного лайнера Diamond Princess, з-за коронавіруса пришвартованого на карантин в японському порту Йокогама.
Також повідомлялося, що на початку лютого Китай попросив допомоги у Європейського союзу з поставками медикаментів для боротьби з коронавірусом нового типу. Пізніше ЄС направив в Китай 12 тонн захисного спорядження, а також заявив про готовність подальшої підтримки в боротьбі з коронавірусом.