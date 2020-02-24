Євросоюз виділив додатково 232 млн євро для боротьби з коронавірусом

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Кошти будуть виділені на протидію поширення коронавіруса у світі

Європейський союз оголосив про надання нового пакету допомоги для боротьби з коронавірусом COVID-19 на суму 232 млн євро. Про це йдеться в заяві Європейської комісії.

Єврокомісія оголосила про новий пакет допомоги від ЄС сьогодні, 24 лютого. Кошти будуть виділені на протидію поширенню нового вірусу у світі. Частина коштів буде виділена відразу різних секторах, решта - в найближчі місяці.

"Наш новий пакет допомоги підтримає Всесвітню організацію охорони здоров'я і буде спрямований на фінансування, щоб країни з більш слабкими системами охорони здоров'я не залишилися осторонь. Наша мета - стримати спалах на глобальному рівні", - заявив комісар з кризового управління та європейський координатор реагування на надзвичайні ситуації Янез Ленарчич.

Пакет допомоги в розмірі 232 млн євро буде включати виділення:

114 мільйонів євро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на глобальний план забезпечення готовності і реагування;

15 мільйонів євро планується виділити в Африці, включаючи Інститут Пастера Дакара (Сенегал) для підтримки таких заходів, як швидка діагностика і епідеміологічний нагляд;

100 мільйонів євро, з яких 90 мільйонів - на державно-приватне партнерство з фармацевтичною промисловістю у пошуках вакцини і 10 мільйонів - на дослідницькі проекти з епідеміології, діагностики, терапії та клінічного ведення в області локалізації і профілактики;

3 мільйони євро виділено Механізму цивільного захисту ЄС для репатріації громадян ЄС з китайського Уханя

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз спільно профінансує витрати на репатріації європейців з круїзного лайнера Diamond Princess, з-за коронавіруса пришвартованого на карантин в японському порту Йокогама.

Також повідомлялося, що на початку лютого Китай попросив допомоги у Європейського союзу з поставками медикаментів для боротьби з коронавірусом нового типу. Пізніше ЄС направив в Китай 12 тонн захисного спорядження, а також заявив про готовність подальшої підтримки в боротьбі з коронавірусом.