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Число жертв коронавірусу в Ірані досягло 50

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 12:15
Число жертв коронавірусу в Ірані досягло 50
Фото: коронавірус в Ірані (twitter.com/Tabeen6)

Летальні випадки зафіксовані у місті Кум

Кількість жертв спалаху коронавіруса в Ірані досягла 50 осіб. Про це пише Associated Press з посиланням на іранські ЗМІ.

Повідомляється, що тільки в іранському місті Кум від нового коронавірусу в лютому померли 50 осіб. Ці дані значно вищі, ніж оприлюднена кількома годинами раніше офіційна статистика про 12 померлих при 47 підтверджених випадках.

Також повідомляється, що в Кумі понад 250 осіб перебувають на карантині. За словами місцевого чиновника Ахмада Аміріабаді Фарахані, 50 смертей - це дані ще за 13 лютого, хоча Іран офіційно повідомив про випадки зараження вірусом 19 лютого.

На сьогодні відомо, що у зв'язку зі спалахом коронавірусу закриті школи на більшій частині території країни, а сусідні країни перекривають кордони з Іраном. Смертність у цій країні від коронавірусу вища, ніж у Китаї та Південній Кореї.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня офіційний Тегеран заявляв про чотири смерті від коронавірусу.

Сьогодні стало відомо, що в результаті спалаху коронавірусу в Італії померла вже четверта особа, число заражених в цій країні досягло 212.

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