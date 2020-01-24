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У Китаї закрили 13 міст через вірус

Новини » Надзвичайні події     24.01.2020 - 08:33
У Китаї закрили 13 міст через вірус
Ілюстративне фото (jyllands-posten dk)

Закриті міста Эчжоу, Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Ениши, Цяньцзяне і Сяньнине

У Китаї в 13 містах провінції Хубей призупинили роботу громадського транспорту через погрози поширення нового коронавіруса. Про це повідомляє газета The Guardian з посиланням на місцеві влади.

Влада призупинили транспортне сполучення з Уханем - столицею провінції Хубей, закривши в тому числі аеропорт і залізничні станції для виїзду. Також закриті міста Эчжоу, Чібі, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Ениши, Цяньцзяне і Сяньнине. У Хуангане крім цього перестали працювати кінотеатри, інтернет-кафе та інші розважальні заклади.

Нагадаємо, кількість підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликана новим різновидом коронавіруса 2019-nCoV, зросла до 876 осіб. Також померли 26 людей.

Зазначимо, новий коронавірус з Китаю може бути гібридом вірусів кажанів і змій. Носіями нового коронавірусу є два види плазунів - китайська кобра (Naja atra) і багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus).

Нагадаємо, у Китаї розробили успішний метод нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

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