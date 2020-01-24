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Кількість хворих вірусом в Китаї наближається до 900

Новини » Надзвичайні події     24.01.2020 - 08:17
Кількість хворих вірусом в Китаї наближається до 900
Ілюстративне фото (synevo.ua)

Через вірус в Китаї вже померли 26 людей

Кількість підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликаною новим різновидом коронавіруса 2019-nCoV, зросла до 876 осіб. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

Крім того, через вірус вже померли 26 людей.

Раніше повідомлялося про 830 хворих нової пневмонією і 25 померлих.

ВООЗ заявляє, що коронавірус Китаю, від якого страждають сотні людей, ще не привів до глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я.

У Китаї закрили вже три міста через поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Нагадаємо, у Китаї розробили успішний метод нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Зазначимо, китайські вчені встановили, що новий коронавірус з Китаю може бути гібридом вірусів кажанів і змій. Носіями нового коронавірусу є два види плазунів - китайська кобра (Naja atra) і багатосмугий крайт (Bungarus multicinctus).

На думку спеціалістів, люди могли заразитися вірусом на зараз закритому гуртовому ринку Хуанань в Китаї, на якому продавали зокрема змій і кажанів.

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