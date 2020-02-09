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За добу зафіксували майже 90 смертей від коронавірусу в Китаї

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 12:24
За добу зафіксували майже 90 смертей від коронавірусу в Китаї
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Випадків коронавірусу в Україні не зареєстровано

За минулу добу, 8 лютого, від коронавірусу в Китаї померли майже 90 осіб. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що на сьогодні підтверджено 37 575 випадків зараження коронавірусом (+ 2 666 за добу), з них 813 (+89 за добу) закінчилися смертю.

Також повідомляється, що 72% всіх випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей. При цьому за межами Китаю зафіксовано 310 випадків у 24 країнах світу, з них 1 з летальним результатом (житель Китаю, який відвідував Філіппіни).

В країнах Європи зареєстровано 37 випадків (Німеччина - 14; Франція - 11; Великобританія - 3; Італія - 3; Росія - 2; Фінляндія, Швеція, Іспанія і Бельгія по одному випадку).

За станом на сьогодні в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в китайському місті Ухань померли перші іноземці. Зокрема, повідомляється про смерть громадян США та Японії, які були госпіталізовані з пневмонією.

Раніше також стало відомо, що в Україні що евакуйованих з Хубея будуть ізолювати на 14 днів.

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