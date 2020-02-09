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Названо нові терміни пікового поширення коронавіруса

Новини » Суспільство     09.02.2020 - 15:21
Названо нові терміни пікового поширення коронавіруса
Фото: коронавірус у Китаї (nhc.gov.cn)

Пік спалаху коронавіруса очікується у другій половині місяця

Спалах коронавіруса у Китаї може досягти свого піку в другій половині лютого. Про це пише Bloomberg з посиланням на математичну модель учених з Лондонської школи гігієни та дослідження тропічних хвороб.

Повідомляється, що вчені розробили математичну модель розповсюдження коронавірусу на основі даних про захворюваність в Ухані та провінції Хубей.

"Ситуація досить невизначена, а тому точну дату назвати складно. Але, виходячи з наявних даних, можна припустити, що на піку в Ухані захворіє близько 5% жителів цього міста, тобто приблизно 500 тисяч осіб", - заявив один з авторів моделі Адам Кухарський.

Зазначимо, ця цифра перевищує офіційні дані, згідно з якими все у світі захворіли 37 тисяч осіб. Експерти вважають, що цифри сильно занижені, оскільки коронавірус, що викликав хворобу у легкій формі, вдалося визначити далеко не у всіх.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксували майже 90 смертей від коронавірусу в Китаї. На сьогодні також підтверджені трохи менш як 38 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Новий коронавірус в Китаї отримав тимчасову назву - Novel Coronavirus Pneumonia (пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу).

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