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У Тернопільській області коронавірусом заразилися лікарі

Новини » Суспільство     26.03.2020 - 00:57
У Тернопільській області коронавірусом заразилися лікарі
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Це четверо лікарів, з них двоє сімейних

У Тернопільській області підтвердилася коронавірусна інфекція у чотирьох медиків. Про це повідомляє у Facebook Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Зокрема, станом на 21 годину у четвер, 25 березня, стало відомо, що серед нових хворих коронавірусом є двоє сімейних лікарів з Монастириського району.

"Ще один лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги та невролог лікарні того ж району, мешканець сусіднього Бучацького району", - вказано у повідомленні.

Пізніше у Міністерстві охорони здоров'я підтвердили ще два випадки зараження у Тернопільській області і загальна кількість хворих на коронавірусну інфекцію у регіоні зросла до 15 осіб. Одна людина померла.

Нагадаємо, станом на 25 березня в Україні офіційно підтвердили 145 випадків зараження коронавірусом. Кількість летальних випадків становить 5. Один пацієнт одужав і був виписаний з лікарні.

Додамо, що триває евакуація українців з-за кордону. Так, за минулу добу український кордон перетнули 19 тис. осіб, з них більше 11 тис. - громадяни нашої країни. Усі, хто прибуває, проходять температурний скринінг і оформляють інформативну згоду про самоізоляцію на період 14 днів.

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