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Від коронавірусу в Києві за добу померли дві людини

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 10:50
Від коронавірусу в Києві за добу померли дві людини
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Києві померли від коронавірусу 34 людини

Від коронавірусу в Києві за добу померли ще дві людини. Про це написав на своїй Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.

Мер міста зазначив, що всього у Києві померли від коронавірусу 34 людини. Зокрема, за минулу добу в Києві - 2 летальних випадки.

Загальна кількість заражених коронавірусом у Києві становить - 1771 людина.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 515 нових випадків COVID-19. Так, загальне число випадків хвороби вже складає 14 710. При цьому одужали 2 909 осіб.

Зокрема, в Україні за добу зафіксовано 15 летальних випадків у результаті зараження. Загальна кількість жертв за час пандемії становить 376 осіб.

РБК-Україна писало, що від інфекції за кордоном лікуються 146 українців. Найбільше заражених - в Італії. Крім того, 8 осіб померли від хвороби. У світі, згідно з останніми даними, кількість хворих вже перевищила 4 млн осіб, жертвами стали понад 275 тисяч людей.

Також зазначалося, що в Україні може затягнутися стан "плато" щодо поширення коронавірусу.

Теги Новини України Коронавірус
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