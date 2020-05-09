ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

От коронавируса в Киеве за сутки умерли два человека

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 10:50
От коронавируса в Киеве за сутки умерли два человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Киеве умерли от коронавируса 34 человека

От коронавируса в Киеве за сутки умерли еще два человека. Об этом написал на своем Telegram-канале мєр города Виталий Кличко.

Мэр города отметил, что всего в Киеве умерли от коронавируса 34 человека. В частности, за минувшие сутки в Киеве - 2 летальных случая.

Общее число зараженных коронавирусом в Киеве составляет - 1771 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2909 человек.

В частности, в Украине за сутки зафиксировано 15 летальных случаев в результате заражения. Общее число жертв за время пандемии составляет 376 человек.

РБК-Украина писало, что от инфекции за рубежом лечатся 146 украинцев. Больше всего зараженных - в Италии. Кроме того, 8 человек умерли от болезни. В мире, согласно последним данным, число заболевших уже превысило 4 млн человек, жертвами стали более 275 000 человек.

Также отмечалось, что в Украине может затянуться состояние "плато" по распространению коронавируса.

Теги Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь