Від коронавірусу вилікувалися більше людей, ніж померли

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 3 лютого, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування

В результаті спалаху коронавірусу загинули 362 людини, а 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування. Про це повідомляє South China Morning Post.

Зазначається, що за вчора заразилися 2 829 людей, смертельних випадків - ще 57. З них у провінції Хубей, що є епіцентром поширення коронавірусу, померло 56 осіб, один - у місті центрального підпорядкування Чунціні.

Під підозрою на наявність захворювання в медустановах країни спостерігаються 152,7 тисячі людей, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 20 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Також повідомлялося, що лікарня "Хошэньшань", побудована за наказом китайського лідера Сі Цзіньпіна, почне приймати хворих коронавірусом з понеділка, 3 лютого 2020 року.

РБК-Україна писало, що США обмежать в'їзд на територію країни іноземних громадян, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса