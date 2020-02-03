У Таїланді знайшли успішний метод лікування коронавіруса

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Медик лікарні Раджавити в Бангкоку Криансак Атипорнванич вилікував 71-річну пацієнтку

Поєднання препаратів від ВІЛ та грипу виявилося ефективним в лікуванні коронавіруса. Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Таїланду.

Як наголошується, що медик лікарні Раджавити в Бангкоку Криансак Атипорнванич лікував 71-річну пацієнтку з Китаю комбінацією препаратів проти ВІЛ "Лопінавір/Ритонавір" і значних доз озельтамівіру, призначеного для лікування грипу.

За його словами, результат тесту змінився від позитивного до негативного протягом 48 годин. Медик додав, що останній лабораторний тест показав, що в дихальній системі пацієнтки немає сліду вірусу.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли.

До цього китайський епідеміолог Чи Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового коронавіруса принаймні за три місяці.

Раніше повідомлялося, що група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавіруса. Проте наголошується, що почати використання вакцини можна буде тільки після клінічних випробувань.