От коронавируса излечились больше людей, чем умерли

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 3 февраля, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения

В результате вспышки коронавируса погибли 362 человека, а 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что за вчера заразились 2 829 человек, смертельных случаев - еще 57. Из них в провинции Хубэй, который является эпицентром распространения коронавируса, умерли 56 человек, один - в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тысячи людей, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.

Напомним, в Соединенных Штатах создали онлайн-карту распространения китайской коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 20 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, Российская Федерация, Франция, Австралия, Швейцария, Германия.

Также сообщалось, что больница "Хошэньшань", построенная по приказу китайского лидера Си Цзиньпина, начнет принимать больных коронавирусом с понедельника, 3 февраля 2020 года.

РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранных граждан, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса