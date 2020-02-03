ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

От коронавируса излечились больше людей, чем умерли

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 10:03
От коронавируса излечились больше людей, чем умерли
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 3 февраля, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения

В результате вспышки коронавируса погибли 362 человека, а 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что за вчера заразились 2 829 человек, смертельных случаев - еще 57. Из них в провинции Хубэй, который является эпицентром распространения коронавируса, умерли 56 человек, один - в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тысячи людей, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.

Напомним, в Соединенных Штатах создали онлайн-карту распространения китайской коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 20 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, Российская Федерация, Франция, Австралия, Швейцария, Германия.

Также сообщалось, что больница "Хошэньшань", построенная по приказу китайского лидера Си Цзиньпина, начнет принимать больных коронавирусом с понедельника, 3 февраля 2020 года.

РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранных граждан, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса

В Таиланде нашли успешный метод лечения коронавируса США отправят в Хубей дополнительные самолеты для эвакуации людей и доставки препаратов
Новости Украины вирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь