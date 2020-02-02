У Китаї добудували лікарню для хворих коронавірусом

Фото: будівництво лікарні в Ухані (twitter.com / 324cat)

Лікарня почне приймати пацієнтів з 3 лютого

У китайському місті Ухань завершили будівництво нової лікарні для лікування хворих новим видом коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як повідомляється, лікарня "Хошеньшань", побудована за наказом китайського лідера Сі Цзіньпіна, почне приймати хворих коронавірусом з понеділка, 3 лютого 2020 року.

Зазначається, що допомогу хворим коронавірусом будуть надавати 1400 військових медиків. Лікарня розрахована на 1 тисячу місць та створена лише для лікування заражених коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв нового коронавірусу в Китаї стали понад 300 людей. Лише за останню добу в Китаї від небезпечного вірусу загинули 45 осіб. Загальна кількість заражених новим видом коронавірусу становить 14380 осіб.

Також РБК-Україна писало, що медики зафіксували перший випадок смерті від нового коронавірусу за межами Китаю. Летальний випадок був зареєстрований на Філіппінах. Від коронавірусу помер 44-річний пацієнт, який нещодавно повернувся з Китаю.

Крім того, Європейський союз вирішив направити до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Спорядження має допомогти в боротьбі з новим видом коронавірусу. Європейська допомога вже на шляху до Китаю.