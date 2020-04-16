ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Від коронавірусу в Іспанії померли понад 19 тис. осіб

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 14:23
Від коронавірусу в Іспанії померли понад 19 тис. осіб
Ілюстративне фото (flickr)

Загальна кількість тих, хто переміг хворобу складає більше 74 тис. осіб

Станом на сьогодні, через пандемію коронавірусу в Іспанії зареєстрували 19 130 смертей. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, за останню добу в країні лабораторно підтвердили 5183 випадки зараження коронавірусом, з яких 551 людина померла. Загалом в Іспанії на COVID-19 захворіли 182 816 осіб.

Крім того, протягом останньої доби з лікарень виписали понад 4 тис. осіб, а загальна кількість тих, хто переміг хворобу складає 74 797 осіб.

Нагадаємо, близько 70 тис. медичних сестер в Іспанії могли інфікуватися коронавірусом.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що динаміка зараження коронавірусом в Україні схожа на динаміку в Іспанії.

Раніше повідомлялося, у світі кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом складає 136 938 осіб станом на 6:30 четверга 16 квітня за київським часом. Найбільше у світі летальних випадків зафіксовано у Сполучених Штатах - 30 тис. 844 особи.

Крім того, головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вважає, що коронавирус вже ніколи не зникне. Він також додав, що COVID-19 може викликати щорічні епідемії в майбутньому, як сезонний грип.

Коронавірус вже ніколи не зникне, - головний епідеміолог Швеції У Вінницькій області у 279 осіб підтвердили коронавірус
Новини України ІспаніяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся