Від коронавірусу в Іспанії померли понад 19 тис. осіб

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Загальна кількість тих, хто переміг хворобу складає більше 74 тис. осіб

Станом на сьогодні, через пандемію коронавірусу в Іспанії зареєстрували 19 130 смертей. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, за останню добу в країні лабораторно підтвердили 5183 випадки зараження коронавірусом, з яких 551 людина померла. Загалом в Іспанії на COVID-19 захворіли 182 816 осіб.

Крім того, протягом останньої доби з лікарень виписали понад 4 тис. осіб, а загальна кількість тих, хто переміг хворобу складає 74 797 осіб.

Нагадаємо, близько 70 тис. медичних сестер в Іспанії могли інфікуватися коронавірусом.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що динаміка зараження коронавірусом в Україні схожа на динаміку в Іспанії.

Раніше повідомлялося, у світі кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом складає 136 938 осіб станом на 6:30 четверга 16 квітня за київським часом. Найбільше у світі летальних випадків зафіксовано у Сполучених Штатах - 30 тис. 844 особи.

Крім того, головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вважає, що коронавирус вже ніколи не зникне. Він також додав, що COVID-19 може викликати щорічні епідемії в майбутньому, як сезонний грип.