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Кількість жертв коронавірусу у світі наближається до 137 тис.

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 06:46
Кількість жертв коронавірусу у світі наближається до 137 тис.
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У світі захворіли понад 2 млн людей

У світі кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом складає 136 938 осіб станом на 6:30 четверга 16 квітня за київським часом. Про це свідчить статистика захворюваності, яку публікує Центр системних досліджень та інжинірингу Університету Джона Хопкінса (США).

Загалом від початку епідемії зареєстрований 2 млн 63 тис. 161 інфікований. Одужали від коронавірусу - 512 тисяч 32 людини.

Найбільше у світі летальних випадків зафіксовано у Сполучених Штатах - 30 тис. 844 особи. В Італії вже померли 21 тис. 645 осіб, в Іспанії - 18 тис. 812, у Франції - 17 тис. 167 осіб, у Великій Британії - 12 тис. 868 осіб.

Нагадаємо, станом на 15 квітня в Україні зафіксували зараження коронавірусом у 3764 осіб. За останню добу зафіксовано 392 нові випадки інфікування та 10 смертей від COVID-19. На даний момент в країні померли від ускладнень хвороби 108 осіб, вилікувалися 143.

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