От коронавируса в Испании умерли более 19 тыс. человек

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Общее число тех, кто победил болезнь составляет больше 74 тыс. человек

По состоянию на сегодня, из-за пандемии коронавируса в Испании зарегистрировали 19 130 смертей. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, за последние сутки в стране лабораторно подтвердили 5183 случаия заражения коронавирусом, из которых 551 человек умер. В целом в Испании на COVID-19 заболели 182 816 человек.

Кроме того, в течение последних суток из больниц выписали более 4 тыс. человек, а общее число тех, кто победил болезнь составляет 74 797 человек.

Напомним, около 70 тыс. медицинских сестер в Испании могли инфицироваться коронавирусом.

РБК-Украина ранее сообщало, что динамика заражения коронавирусом в Украине похожа на динамику в Испании.

Ранее сообщалось, что в мире количество умерших вследствие заражения коронавирусом составляет 136 938 человек по состоянию на 6:30 четверга 16 апреля по киевскому времени. Больше всего в мире летальных случаев зафиксировано в Соединенных Штатах - 30 тыс. 844 лица.

Кроме того, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что коронавирус уже никогда не исчезнет. Он также добавил, что COVID-19 может вызывать ежегодные эпидемии в будущем, как сезонный грипп.