В Іспанії коронавірусом могли заразитися 70 тис. медсестер

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Майже третина іспанських медсестер можуть мати COVID-19

Близько 70 тисяч медичних сестер в Іспанії могли інфікуватися коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з дослідженням, проведеним Іспанським коледжем медсестер, коронавірусом могла заразитися третина медичних сестер в країні.

Так, майже 30% медсестер, опитаних по електронній пошті, заявили, що у них є симптоми інфекції. Приблизно 75% опитаних вважали, що вони могли інфікуватися на робочому місці, з них 35% пояснюють це відсутністю засобів індивідуального захисту.

За даними уряду Іспанії, коронавірусом заразилися 27 758 працівників охорони здоров'я, що становить 15% усіх випадків в країні. Багато медиків, у тому числі лікарі, загинули.

Нагадаємо, в Італії від коронавірусу померли 150 медичних працівників. При цьому до 30 зросло число померлих від коронавірусу медичних сестер.

Також повідомлялося, що коронавірус підтвердили у понад 9,2 тис. американських медичних працівників. У відділення інтенсивної терапії надійшли лише 184 пацієнта, померли 27 осіб.