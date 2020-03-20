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Надзвичайну ситуацію ввели в Дніпропетровській області

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 13:08
Надзвичайну ситуацію ввели в Дніпропетровській області
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Надзвичайну ситуацію ввели через коронавірус

У Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус. Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА, передає місцеве видання "Наше місто".

Рішення про введення надзвичайної ситуації було прийнято регіональною комісією з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

"Я вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, дане рішення комісії є скоріше формальним - необхідне для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить", - сказав глава облради Святослав Олійник.

Наразі надзвичайну ситуацію оголосили ще у трьох областях - Чернівецькій, Житомирській та Київській.

Зазначимо, що у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу спільно з працівниками поліції на пересувних мобільних і стаціонарних постах військовослужбовці Національної гвардії почали нести службу в населених пунктах.

Нагадаємо, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.

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