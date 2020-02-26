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У ВООЗ заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 08:17
У ВООЗ заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу
Ілюстративне фото (who.int)

У ВООЗ відзначили, що у деяких країн немає такої системи епіднагляду за хворобами, як в Китаї

Китай робить достатньо для боротьби з поширенням нового коронавірусу, однак інші країни не готові стримати можливий спалах. Про це заявив голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд, передає Business Insider.

Ейлворд зазначив, що країни повинні запобігти можливу пандемію. Але у деяких з них немає такої системи епіднагляду за хворобами, як у Китаї, постраждалому від спалаху атипової пневмонії у 2002 - 2003 роках.

"Сотні людей у Китаї не заразилися COVID-19 через цю агресивну відповіді", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на ранок, 26 лютого, кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим різновидом коронавірусу COVID-19, в Китаї зросла до 2715 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена в Сполучених Штатах через рік.

Нагадаємо, в США Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) американців попередили про необхідність розпочати підготовку до поширення коронавірусу на території Америки.

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