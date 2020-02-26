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Коронавірус зафіксували в Мадриді

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 08:22
Коронавірус зафіксували в Мадриді
Іллюстративне фото (freepik)

Загальна кількість тих, що заразилися в Іспанії зросла до семи

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований в Мадриді, загальна кількість тих, що заразилися в Іспанії зросла до семи. Про це повідомляє прес-служба МОЗ країни.

Вірус був виявлений у 24-річного молодого чоловіка, який недавно їздив до Італії. Після появи симптомів він звернувся до медиків, які приїхали до нього додому і взяли аналізи.

"Активований протокол у зв'язку з коронавірусом в автономній спільноті Мадрид після того, як у людини був отриманий позитивний результат аналізу", - йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте звинуватив керівництво однієї з лікарень в північному регіоні країни в недотриманні процедур, які вживаються в подібних ситуаціях. За його словами, це сприяло поширенню коронавірусу на інші території Італії.

Зазначимо, у зв'язку зі спалахом вірусу в Європі Україна посилить заходи безпеки на кордоні. Зокрема, до всіх, хто приїхав в Україну автобусами на західному кордоні будуть вжиті заходи безпеки, аналогічні тим, хто прибув з країн, в яких підтвердили коронавірус.

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