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Коронавірус виявили у головного тренера "Арсеналу"

Новини » Спорт     13.03.2020 - 09:18
Коронавірус виявили у головного тренера "Арсеналу"
Фото: Мікель Артета (mancity.com)

Клуби АПЛ планують перенести найближчий тур чемпіонату

В англійському футболі зафіксували коронавирус у головного тренера "Арсеналу" Мікеля Артети, Англійська прем'єр-ліга оголосила екстрене засідання. Про це повідомили в прес-службі АПЛ.

Повідомляється, що коронавірус був діагностований у Артети ввечері 12 березня. Зараз весь основний склад і персонал "Арсеналу" поміщені під двотижневу ізоляцію. Також скасовані всі найближчі матчі "канонірів".

"Вранці (13 березня - ред.) Прем'єр-ліга проведе екстрене засідання клубів, присвячене матчам після того, як у Мікеля Артети був позитивний результат на COVID-19", - йдеться в повідомленні АПЛ.

Також повідомляється, що позитивний тест на коронавірус здав 19-річний гравець "Челсі" Каллум Хадсон-Одої. Всі гравці тренерського штабу та персоналу "Челсі" поміщені під ізоляцію.

Очікується, що під час засідання клуби АПЛ приймуть рішення про перенесення найближчого туру чемпіонату.

Раніше РБК-Україна писало, що УЄФА може перенести Євро-2020 через коронавірус на 2021 рік. Також планується припинення турнірів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. УЄФА проведе відеоконференцію 17 березня, де буде вирішуватися питання проведення турнірів.

Також повідомлялося, що у Європі скасовані футбольні матчі вищих дивізіонів Італії, Іспанії, Чехії та Нідерландів.

Нагадаємо, в Україні прийнято рішення про проведення всіх футбольних матчів без глядачів до 3 квітня на період карантину.

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