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НХЛ призупинила чемпіонат через коронавірус

Новини » Спорт     12.03.2020 - 20:29
НХЛ призупинила чемпіонат через коронавірус
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Рішення про призупинення було прийнято після виявлення коронавіруса у гравця НБА

Національна хокейна ліга (НХЛ) офіційно припинила проведення чемпіонату у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні НХЛ в Twitter.

Як зазначили в НХЛ, таке рішення було прийнято після того, як гравець Національної баскетбольної асоціації Руді Гобера був виявлений коронавірус, після чого був призупинено сезон в НБА.

"Після вчорашньої новини про те, що гравець НБА здав позитивний тест на коронавірус, і враховуючи, що команди з наших ліг використовують загальні роздягальні, тепер здається ймовірним, що у когось в певний момент буде діагностований коронавірус. Більше не варто продовжувати ігри в цей час", - йдеться в заяві НХЛ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що чемпіонат Європи з футболу, який запланований на червень-липень 2020 року, може бути перенесений на 2021 рік з-за коронавірусу. зокрема, УЄФА може ухвалити таке рішення із-за масових карантинів у європейських чемпіонатах.

Також повідомлялося, що в Україні всі футбольні матчі, у тому числі і поєдинки Української прем'єр-ліги, пройдуть без глядачів на період карантину до 3 квітня. Таким чином при порожніх трибунах пройдуть 23-й і 24-й тури УПЛ.

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