Спортивний світ закривається на карантин: головне

Ілюстративне фото (flickr by Sami Grahn)

Провідні спортивні турніри скасовуються і переносяться через коронавірус

Через пандемію коронавірусу у світі скасовуються спортивні турніри, провідні ліги оголошують про припинення змагань. РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус впливає на спортивний світ.

Футбол

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) обговорює скасування матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, джерела повідомляють про підготовку до припинення єврокубків і перенесення Євро-2020 на наступний рік.

Два матчі Ліги Європи за участю італійських команд вже скасовані, бо країни закривають авіасполучення з Італією. Поки скасовано матчі "Севілья" - "Рома" та "Інтер" - "Хетафе". Матч Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Реал Мадрид" перенесено на невизначений термін.

В Європі скасовано матчі вищих дивізіонів Італії, Іспанії, Чехії та Нідерландів. Футбольні матчі в Англії, Франції та Польщі будуть проходити без глядачів, як і в Україні, де до 3 квітня оголошено карантин.

Також стало відомо про припинення американської МЛС.

Хокей

Національна хокейна ліга (НХЛ) поки консультується щодо можливості призупинити сезон. Студентська ліга NCAA вже скасувала сезон, як і деякі європейські національні чемпіонати. Інші, такі як Чехія, Данія, Франція і Фінляндія відклали ігри плей-офф.

Матчі плей-офф КХЛ будуть проходити без глядачів.

Чемпіонат світу з хокею у Швейцарії, який повинен пройти з 8 по 24 травня, поки стоїть у графіку.

Фігурне катання

Скасовано Чемпіонат світу в Монреалі, який повинен був пройти з 16 по 22 березня. Розглядається перенесення турніру на іншу дату.

Баскетбол

Національна баскетбольна асоціація (НБА) припинила сезон через коронавірус у центрового "Юти" Руді Гобера.

Євроліга поки перенесла всі матчі на невизначений термін. Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) вирішила припинити змагання.

Федерація баскетболу України прийняла рішення завершити розіграш

Суперліги. Крім того, завершено розіграш Вищої ліги України, а також жіночих чемпіонатів. "Фінал чотирьох" Кубка України пройде у вересні 2020 року.

Біатлон

Фінальний етап Кубка світу з біатлону в норвезькому Холменколлені скасували. До цього кілька попередніх етапів пройшли без глядачів.

Олімпіада

Стало відомо, що Токіо відклав підготовку волонтерів Олімпіади-2020. При цьому в оргкомітеті вже заявили, що якщо проведення Олімпіади в цьому році зірветься, то її перенесуть на один або два роки.

Теніс

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) схвалила скасування всіх турнірів до 5 квітня. Зокрема, скасовано комбінований турнір ATP і WTA в Майамі.

Формула-1

Гран-прі Китаю, який повинен був пройти в Шанхаї з 17 по 19 квітня, не відбудеться у призначені терміни. Австралія заявила про готовність скасувати Гран-прі Формули-1, якщо підтвердяться випадки зараження коронавірусом. До цього чотири представники "Хааса" і один "Макларена" були ізольовані з підозрою.