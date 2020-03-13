Коронавирус выявили у главного тренера "Арсенала"

Фото: Микель Артета (mancity.com)

Клубы АПЛ планируют перенести ближайший тур чемпионата

В английском футболе зафиксировали коронавирус у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, Английская премьер-лига объявила экстренное заседание. Об этом сообщили в пресс-службе АПЛ.

Сообщается, что коронавирус был диагностирован у Артеты вечером 12 марта. Сейчас весь основной состав и персонал "Арсенала" помещены под двухнедельную изоляцию. Также отменены все ближайшие матчи "канониров".

"Утром (13 марта - ред.) Премьер-лига проведет экстренное заседание клубов, посвященное матчам после того, как у Микеля Артеты был положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении АПЛ.

Также сообщается, что позитивный тест на коронавирус сдал 19-летний игрок "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Все игроки тренерского штаба и персонала "Челси" помещены под изоляцию.

Ожидается, что во время заседания клубы АПЛ примут решение о переносе ближайшего тура чемпионата.

Ранее РБК-Украина писало, что УЕФА может перенести Евро-2020 из-за коронавируса на 2021 год. Также планируется приостановка турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы. УЕФА проведет видеоконференцию 17 марта, где будет решаться вопрос проведения турниров.

Также сообщалось, что в Европе отменены футбольные матчи высших дивизионов Италии, Испании, Чехии и Нидерландов.

Напомним, в Украине принято решение о проведении всех футбольных матчей без зрителей до 3 апреля на период карантина.