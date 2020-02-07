Коронавірус: ВООЗ заявила про глобальний дефіцит захисних засобів

У зв'язку зі спалахом коронавірусу світ зіткнувся з хронічною нестачею засобів індивідуального захисту. Про це під час засідання Виконавчого комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я у Женеві заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, ВООЗ відправляє набори для тестування вірусу, а також маски, рукавички, респіратори та халати у всі країни.

"Однак світ стикається з хронічною нестачею засобів індивідуального захисту, як ви можете собі уявити", - зазначив Гебрейесус.

Він також повідомив, що ВООЗ має намір мобілізувати всі можливості системи Організації об'єднаних націй для реагування на спалах коронавірусу у світі.

Нагадаємо, 11-12 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я скликає глобальний форум з вивчення коронавірусу 2019-nCoV. На зустрічі планується визначити пріоритети в дослідженні цього вірусу і скоординувати міжнародні зусилля у сфері розробки методів лікування і вакцин.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на сьогодні не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавірусу.