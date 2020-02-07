Коронавирус: ВОЗ заявила о глобальном дефиците защитных средств

В связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты. Об этом во время заседания Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в Женеве заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ отправляет наборы для тестирования вируса, а также маски, перчатки, респираторы и халаты во все страны.

"Однако мир сталкивается с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты, как вы можете себе представить", - отметил Гебрейесус.

Он также сообщил, что ВОЗ намерена мобилизовать все возможности системы Организации объединенных наций для реагирования на вспышку коронавируса в мире.

Напомним, 11-12 февраля Всемирная организация здравоохранения созывает глобальный форум по изучению коронавируса 2019-nCoV. На встрече планируется определить приоритеты в исследовании этого вируса и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин.

Также РБК-Украина сообщало, что на сегодняшний день не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.