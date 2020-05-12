Коронавірус у Вінницькій області: влада заявила про ознаки другої хвилі

На сьогодні спостерігаються ознаки другої хвилі коронавірусу у Вінницькій області. Про це на брифінгу заявив голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський.

За його словами, у багатьох випадках у регіоні неправильно витлумачили ослаблення карантину.

"Можу констатувати, у нас є ознаки початку другої хвилі захворюваності коронавірусом у Вінницькій області. Протягом першого повного тижня травня у нас поступове збільшення кількості виявлених випадків. А також за останню добу у нас ще 27 випадків захворювання", - заявив Скальський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку епідемії у Вінницькій області коронавірус зафіксували у 580 осіб. При цьому 300 випадків виявлено в обласному центрі, далі по захворюваності йдуть Калинівський, Вінницький і Жмеринський райони.

Також повідомлялося, що за добу в Жмеринському районі на коронавірус захворіли 12 осіб, серед них - працівники районної державної адміністрації та районної ради. Загалом з початку епідемії в Жмеринському районі було зареєстровано 25 лабораторно підтверджених випадків.