Коронавирус в Винницкой области: власти заявили о признаках второй волны

На сегодня наблюдаются признаки второй волны коронавируса в Винницкой области. Об этом на брифинге заявил глава Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский.

По его словам, во многих случаях в регионе некорректно истолковали ослабление карантина.

"Могу констатировать, у нас есть признаки начала второй волны заболеваемости коронавирусом в Винницкой области. На протяжении первой полной недели мая у нас постепенное увеличение количества выявленных случаев. А также за последние сутки у нас еще 27 случаев заболевания", - заявил Скальский.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала эпидемии в Винницкой области коронавирус зафиксировали у 580 человек. При этом 300 случаев выявлено в областном центре, далее по заболеваемости идут Калиновский, Винницкий и Жмеринский районы.

Также сообщалось, что за сутки в Жмеринском районе коронавирусом заболели 12 человек, среди них - работники районной государственной администрации и районного совета. Всего с начала эпидемии в Жмеринском районе было зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных случаев.