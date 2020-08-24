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Коронавірус в Україні за добу підтвердили у 1799 осіб

Україна, Понеділок 24 серпня 2020 08:54
Коронавірус в Україні за добу підтвердили у 1799 осіб
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Померли від хвороби за весь час понад 2 тисяч осіб

За останню добу в Україні зафіксували 1799 нових випадків коронавіруса. Найбільше нових заражених у Чернівецькій, Івано-Франківській областях і в Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Так, за час пандемії в Україні підтвердили вже 106 757 випадків вірусу. Одужали 52 524 людини.

Померли від хвороби 2 293 людини, в тому числі 22 - за вчора.

Найбільше нових заражень за останню добу підтвердили в Києві (209), Чернівецькій (241) та Івано-Франківській (170) областях.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, карантин не можуть послабити Київ і 15 областей.

Зазначимо, 22 серпня в Україні зафіксували 1987 нових випадків коронавіруса.

Антирекорд за новими випадками коронавіруса зафіксували у столиці; мер Києва назвав ситуацію з захворюваністю дуже непростий і тривожної.

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