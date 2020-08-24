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Коронавирус в Украине за сутки подтвердили у 1799 человек

Украина, Понедельник 24 августа 2020 08:54
Коронавирус в Украине за сутки подтвердили у 1799 человек
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Умерли от болезни за все время более 2 тысяч человек

За последние сутки в Украине зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Больше всего новых зараженных в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за время пандемии в Украине подтвердили уже 106 757 случаев вируса. Выздоровели 52 524 человека.

Умерли от болезни 2 293 человека, в том числе 22 - за вчера.

Больше всего новых заражений за последние сутки подтвердили в Киеве (209), Черновицкой (241) и Ивано-Франковской (170) областях.

Напомним, согласно последним данным, карантин не могут ослабить Киев и 15 областей.

Отметим, 22 августа в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавируса.

Антирекорд по новым случаям коронавируса зафиксировали в столице; мэр Киева назвал ситуацию с заболеваемостью очень непростой и тревожной.

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