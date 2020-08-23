Кличко: ситуація із коронавірусом у Києві дуже непроста та тривожна

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кількість заражень швидко зростає, і за минулу добу встановлений новий антирекорд

Ситуація із розповсюдженням коронавірусної інфекції у столиці тривожна. Якщо не дотримуватися правил безпеки, жорсткий карантин може повернутися.

Про це мер Києва Віталій Кличко сказав під час термінового прес-брифінгу.

Як зазначив Кличко, за минулу добу зафіксовано 307 випадків інфекції - найбільша кількість з початку епідемії

"Я не хочу нікого лякати, але ситуація непроста... Ми не повинні допустити інфекційного вибуху та колапсу медицини. Ми не повинні допустити повернення до суворих обмежень і глибокої економічної кризи", - сказав він.

За його словами, кількість хворих зростає у всіх районах столиці. До лікарень за день потрапило 56 пацієнтів. Усього у стаціонарах перебуває 558 хворих.

Кличко закликав киян припинити поводитися, ніби вірусу немає. "Якщо ми не хочемо повернутися до суворого карантину, щоб знову зупинився громадський транспорт, закрились дитячі садки, а бізнес сидів по домівках… будете свідомі та обережні".

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві за останню добу зафіксовано 307 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільша кількість з початку епідемії.

Нагадаємо, за підсумками нового поділу України на карантинні зони Київ ще на два тижні залишиться в "жовтій зоні".

Відзначимо, в Україні за останню добу підтвердили 1987 нових випадків коронавірусної інфекції.

Так, за час епідемії СOVID-19 в Україні підтвердили вже 104 958 випадків. Одужали 51 735 осіб. Померли від хвороби 2 271 людина

Нагадаємо, Україна вийшла на 7 місце в Європі за кількістю випадків COVID-19, а за 21 серпня опинилася на 3-му місці серед країн континенту, за кількістю нових випадків коронавірусу.