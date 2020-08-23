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До послаблення карантину не готові Київ та 15 областей

Україна, Неділя 23 серпня 2020 16:50
До послаблення карантину не готові Київ та 15 областей
Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Київ не може послаблювати карантин

Станом на сьогодні, 23 серпня, епідемічні показники завищені у Києві та 15 областях України. Відповідно, ці регіону поки що не можуть послаблювати карантин, впроваджений через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться у зведенні Міністерства охорони здоров'я щодо епідемічної ситуації в країні.

Згідно з даними МОЗ, послаблювати карантин сьогодні не готові:

  • Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 1987 нових випадків коронавірусу.

Крім того, антирекорд за новими випадками коронавірусу було зафіксовано у Києві; мер столиці назвав ситуацію в місті дуже непростою та тривожною.

Додамо, 24 серпня в Україні набуде чинності рішення уряду про оновлення карантинних зон; РБК-Україна писало, до яких зон потрапили міста та райони країни.

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