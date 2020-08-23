До послаблення карантину не готові Київ та 15 областей

Київ не може послаблювати карантин
Станом на сьогодні, 23 серпня, епідемічні показники завищені у Києві та 15 областях України. Відповідно, ці регіону поки що не можуть послаблювати карантин, впроваджений через пандемію коронавірусу.
Про це йдеться у зведенні Міністерства охорони здоров'я щодо епідемічної ситуації в країні.
Згідно з даними МОЗ, послаблювати карантин сьогодні не готові:
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 1987 нових випадків коронавірусу.
Крім того, антирекорд за новими випадками коронавірусу було зафіксовано у Києві; мер столиці назвав ситуацію в місті дуже непростою та тривожною.
Додамо, 24 серпня в Україні набуде чинності рішення уряду про оновлення карантинних зон; РБК-Україна писало, до яких зон потрапили міста та райони країни.