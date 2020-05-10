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Коронавірус в Україні: за добу немає нових випадків у двох областях

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 09:30
Коронавірус в Україні: за добу немає нових випадків у двох областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому у країні зафіксовано 522 нових випадків

За останню добу у двох областях України не зафіксували нових випадків COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, нових випадків коронавірусу не було в Луганській та Чернігівській області. У Донецькій і Сумській підтвердили два та один випадок відповідно.

При цьому в інших областях зафіксували 519 випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків зафіксовано в Чернівецькій (89), Львівській (54) та Рівненській (49) областях. Загальне число випадків у країні станом на 10 травня становить 15 232.

Також РБК-Україна писало, що за добу від коронавірусу померли 15 осіб. Загальне число жертв становить 391.

Крім цього, у Харківській області три населених пункти закрили на карантин у зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19.

Відзначимо, в число випадків коронавірусу у світі перевищили 4 мільйони. Найбільше випадків зареєстровано у США (1 327 420), Іспанії (262 783), Італії (218 268), Британії (215 260), Росії (198 676), Франції (176 079) і Німеччині (170 876).

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила стратегічний план з боротьби з пандемією на 2020 рік. ВООЗ збільшила бюджет до 1,7 млрд доларів і вважає, що є ймовірність повернення до жорсткого карантину.

Теги Новини України Коронавірус
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