Коронавирус в Украине: за сутки нет новых случаев в двух областях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом в стране зафиксировано 522 новых случая

За последние сутки в двух областях Украины не зафиксировали новых случаев COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.

Так, новых случаев коронавируса не было в Луганской и Черниговской области. В Донецкой и Сумской подтвердили два и один случай соответственно.

При этом в остальных областях зафиксировали 519 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зафиксировано в Черновицкой (89), Львовской (54) и Ровенской (49) областях. Общее число случаев в стране по состоянию на 10 мая составляет 15 232.

Также РБК-Украина писало, что за сутки от коронавируса умерли 15 человек. Общее число жертв составляет 391.

Кроме этого, в Харьковской области три населенных пункта закрыли на карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Отметим, в число случаев коронавируса в мире превысило 4 миллиона. Больше всего случаев зарегистрировано в США (1 327 420), Испании (262 783), Италии (218 268), Британии (215 260), России (198 676), Франции (176 079) и Германии (170 876).

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. ВОЗ увеличила бюджет до 1,7 млрд долларов и считает, что есть вероятность возвращения к жесткому карантину.