Через коронавірус у Чернівцях посилили заходи безпеки в школах

Фото: Сергій Мартинюк (molbuk.ua)

Школи в Чернівцях і області поки що не закривають на карантин

У зв'язку з виявленням випадку коронавірусу в Чернівцях посилили заходи безпеки в навчальних закладах. Про це заявив керівник відділу освіти Чернівецької міськради Сергій Мартинюк, передає ТСН.

За його словами, на сьогодні немає рішень про закриття навчальних закладів на карантин.

"Станом на зараз навчальний процес триває... Від міністерства освіти і науки України ми отримали рекомендації по профілактиці коронавірусу в навчальних закладах. Зараз у всіх навчальних закладах області посилено заходи безпеки", - зазначив Мартинюк.

Він також додав, що класних керівників у школах зобов'язали не допускати до занять дітей з температурою та симптомами грипу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у жителя Чернівців виявили коронавірус. За даними Міністерства охорони здоров'я, чоловік перед цим побував в Італії. Його госпіталізували ще 29 лютого.

Зразки направили до Лондона на остаточне підтвердження. Крім того, сьогодні Кабінет міністрів запустив спеціальний інформаційний сайт про коронавірус. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про готовність держави оперативно реагувати і надавати медичну допомогу.