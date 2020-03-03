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У Києві дітям у школах та дитсадках мірятимуть температуру

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 15:28
У Києві дітям у школах та дитсадках мірятимуть температуру
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У столиці підготували бази в столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус

Департаменти освіти та охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) організують вимірювання температури всім вихованцям дитячих садочків та учням столичних шкіл щоденно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

Як повідомляється, у Києві підготовлені бази в семи столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. По три - для дорослих та дітей і одна - для вагітних. На випадок ускладнення епідемічної ситуації столична влада визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси.

Крім того, у столиці організували дві спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус. Всі швидкі дезінфікують двічі на день.

Також столична влада замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в аеропортах Києва. Таким чином, пасажирам, у яких виявлять високу температуру або ознаки можливого захворювання, можуть зробити тест на COVID-19 безпосередньо в аеропорту.

Нагадаємо, в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

В той самий час міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що ризики поширення коронавірусу по території України є незначними. Мова йде про можливе поширення інфекції від госпіталізованого жителя Чернівців.

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