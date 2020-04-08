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Коронавірус в світі: кількість заражених наближається до 1,5 млн

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 08:32
Коронавірус в світі: кількість заражених наближається до 1,5 млн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США

За станом на ранок 8 квітня в усьому світі зареєстрували 1 430 141 випадок зараження коронавірусом. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Разом з тим, одужали від коронавіруса 301 130 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 82 119 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 12 895 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 4 009 осіб. Кількість тих, хто видужали, досягла 22 224, хворих - 398 809.

В Італії за весь час захворіли 135 586 осіб. У той же час померли 17 127, вилікувались 24 392 осіб.

Іспанія повідомляє про 141 942 інфікованих. Серед них 43 208 одужали, 14 045 осіб померли.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США і Франції. Так, у Франції померли 10 343 осіб, у Німеччині - 2 016, у Великобританії - 6 171, в Ірані - 3 872, у Нідерландах - 2 108, Бельгії - 2 035, в Туреччині - 725.

Нагадаємо, в КНР за останню добу зафіксували 62 випадки зараження коронавірусною інфекцією, померли дві людини.

Раніше сенатор-республіканець США Березня Максалли заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреесус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу.

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