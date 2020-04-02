В Австралії почали випробування потенційних вакцин від коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вчені тестують два види вакцин - векторну і рекомбінантну ДНК-вакцину

Вчені в Австралії почали тестування двох потенційних вакцин від коронавірусу. Про це повідомляє BBC News.

Вакцини, проведені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical, були схвалені для тестування на тваринах Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Національне наукове агентство Австралії оцінить, чи працюють вакцини і будуть вони безпечні для людини. Перше випробування на людях відбулося в Сполучених Штатах у минулому місяці, але пропустило етап випробувань на тваринах.

Повідомляється, що вчені тестують два види вакцин - векторну і рекомбінантну ДНК-вакцину. Зразки вакцини тестують на тхорах.

За словами вчених, перші результати випробувань на тварин очікуються до червня.

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 до наступного сезону захворювання, тобто до весни 2021 року. Зараз різні вакцини перебувають у першій фазі тестування.

Крім того, у Франції десять пацієнтів дали свою згоду на дослідження препаратом, який повинен допомагати людям з важкими ускладненнями від коронавірусу. Лікарський препарат був зроблений на основі гемоглобіну морських хробаків і здатний доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини.