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В Україні зростає кількість заражених коронавірусом: список областей

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 10:27
В Україні зростає кількість заражених коронавірусом: список областей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 7 квітня заразились 1462 людей, з них 253 - у Києві

МОЗ опублікував свіжі дані про кількість заражених коронавірусом в Україні, за добу заразились 143 людини. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначається, станом на 7 квітня заразились 1462 людей, з них 253 - у Києві. Найбільше заражених, крім столиці, у Чернівецькій - 247 випадки, Івано-Франківській - 160 випадків, Тернопільська - 168 випадки. Ситуація в інших областях така:

  • Вінницька область - 77 випадків;
  • Волинська область - 34 випадки;
  • Дніпропетровська область - 15 випадків;
  • Донецька область - 10 випадків;
  • Житомирська область - 11 випадків;
  • Закарпатська область - 38 випадків;
  • Запорізька область - 41 випадок;
  • Кіровоградська область - 53 випадки;
  • Київська область - 97 випадків;
  • Львівська область - 29 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Одеська область - 30 випадків;
  • Полтавська область - 12 випадків;
  • Рівненська область - 40 випадків;
  • Сумська область - 51 випадок;
  • Тернопільська область - 168 випадків;
  • Харківська область - 1 випадок;
  • Херсонська область - 13 випадків;
  • Хмельницька область - 10 випадків;
  • Черкаська область - 62 випадки;
  • Чернігівська область - 7 випадків.

Нагадаємо, МОЗ вивчить феномен Миколаївської області, де немає коронавірусу.

Зазначимо, в Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

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