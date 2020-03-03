ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     03.03.2020 - 11:24
В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В МОЗ України підтвердили зараження коронавірусом

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Про це заявили в МОЗ України, передає кореспондент РБК-Україна.

Інформацію про перше зараження коронавірусом в Україні підтвердив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Кабінеті міністрів.

"Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії ВООЗ, але випадок зареєстрований в Україні", - заявив Ляшко.

Ляшко зазначив, що у МОЗ почали працювати з особами, з якими контактувала ця людина. За даними ЗМІ, заразився житель Чернівців, який повернувся з Італії.

"Контактних осіб небагато. Про всіх їх відомо місцевим епідеміологам і зараз вони реально працюють з контактними особами. Всі інші перебувають в режимі самоізоляції. Система продемонструвала свою готовність до першого випадку", - заявив він.

Ляшко додав, що зараз реєструються поодинокі випадки завізних випадків коронавірусної інфекції.

"Ми перебуваємо в тій фазі, коли говоримо, що реєструються поодинокі випадки завізних випадків коронавірусної інфекції", - додав він.

Зазначимо, в Італії від коронавірусу COVID-19 померли 52 людини. Станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус.

Додамо, що Євросоюз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного до високого рівня. Також в Брюсселі ухвалили рішення створити групу реагування Corona, яка зосередиться на боротьбі з вірусом.

Протести в Нових Санжарах: поліція розслідує 8 справ і оголосила 10 підозр Світові ринки відновлюються після обвалу через коронавірус
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся