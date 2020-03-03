Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В МОЗ України підтвердили зараження коронавірусом

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Про це заявили в МОЗ України, передає кореспондент РБК-Україна.

Інформацію про перше зараження коронавірусом в Україні підтвердив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Кабінеті міністрів.

"Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії ВООЗ, але випадок зареєстрований в Україні", - заявив Ляшко.

Ляшко зазначив, що у МОЗ почали працювати з особами, з якими контактувала ця людина. За даними ЗМІ, заразився житель Чернівців, який повернувся з Італії.

"Контактних осіб небагато. Про всіх їх відомо місцевим епідеміологам і зараз вони реально працюють з контактними особами. Всі інші перебувають в режимі самоізоляції. Система продемонструвала свою готовність до першого випадку", - заявив він.

Ляшко додав, що зараз реєструються поодинокі випадки завізних випадків коронавірусної інфекції.

"Ми перебуваємо в тій фазі, коли говоримо, що реєструються поодинокі випадки завізних випадків коронавірусної інфекції", - додав він.

Зазначимо, в Італії від коронавірусу COVID-19 померли 52 людини. Станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус.

Додамо, що Євросоюз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного до високого рівня. Також в Брюсселі ухвалили рішення створити групу реагування Corona, яка зосередиться на боротьбі з вірусом.