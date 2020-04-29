Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 29 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні. МОЗ зафіксовано зростання кількості заражених і померлих від ускладнень хвороби. У даний момент інфіковано коронавірусом в країні 9410 осіб, одужали 992, померли 239.

Кількість хворих COVID-19 у Чернівецькій області та Києві значно перевищує інші регіони. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 29 квітня

Чернівецька область - 1429 інфікованих. В області заразилися коронавірусом за добу 54 мешканця. Як інформує облдержадміністрація, серед заражених 51 хворий у важкому стані: 42 знаходяться у реанімації, 8 підключено до апаратів штучної вентиляції легенів. Серед важких - 2 дітей. Вперше коронавірус в Україні виявлено в області 3 березня.

Київ - 1297 інфікованих. За добу кількість заражених у столиці збільшилася вдвічі до 78 осіб. За словами мера міста Віталія Кличка, госпіталізовано 22 хворих. 43% хворих киян - у віці 30-49 років. Вперше інфікування COVID-19 підтверджено у Києві 16 березня.

Івано-Франківська область - 783 інфікованих. МОЗ зафіксовано 22 нових випадки зараження у регіоні за добу. Перші хворі на коронавірус в області виявлено 19 березня.

Тернопільська область - 664 інфікованих. 42 мешканця регіону заразилися за добу. В обласному центрі повністю припинена робота ресторанів Mcdonald's, оштрафовано за порушення карантину будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Перші випадки інфікування COVID-19 виявлено на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 604 інфікованих. За останні 24 години у регіоні виявлено 34 нових випадки хвороби. При цьому, тести не підтвердили нових заражених у двох гуртожитках у селі Петропавлівське і Гостомелі, де жили двоє інфікованих. Вперше інформація про заражених на коронавірус в області публікувалася 17 березня.

Рівненська область - 553 інфікованих. У 31 мешканця регіону підтверджено діагноз COVID-19 за останню добу. За інформацією обладміністрації, серед захворілих 125 медичних працівників, з них 88 з Рівненської обласної лікарні. Село Зоря, де були виявлені напередодні відразу 28 заражених, заблоковано правоохоронцями. Вперше випадки захворювання виявлено в Сарненській районній лікарні 27 березня.

Вінницька область - 406 інфікованих. За добу в області захворіли на коронавірус 8 мешканців. За даними облдержадміністрації, серед інфікованих 27 дітей: у Вінниці - 15, у Гайсині - 4, у Вінницькому районі - 2, у Барському, Літинському, Чернівецькому, Томашпільському, Тростянецькому та Калинівському районах по 1 випадку. Перші випадки інфекції підтверджено у Вінниці 25 березня.

Закарпатська область - 375 інфікованих. Влада регіону зафіксували спалах хвороби в будівлі облдержадміністрації. Протягом тижня 5 співробітників захворіли на коронавірус. За добу нових заражених в області МОЗ не зафіксовано. Перший випадок COVID-19 виявлено в регіоні 26 березня.

Львівська область - 371 інфікований. У Львові помер від коронавирусу 74-річний чоловік з супутніми патологіями гіпертонію та ішемічною хворобою серця. Всього в області зафіксовано 13 летальних випадків COVID-19. За останні 24 години заразилися коронавірусом 13 мешканців регіону. Вперше випадки хвороби підтверджено у Львові 20 березня.

Кіровоградська область - 356 інфікованих. 19 нових випадків зараження виявлено за добу. За інформацією голови ОДА, серед нових заражених 2 медсестри Центральної міської лікарні Кропивницького. Вперше коронавірус виявлено в регіоні 29 березня.

Житомирська область - 354 інфікованих. МОЗ зафіксував 3 нових випадки інфікування за добу в регіоні. За даними облдержадміністрації, 5 медиків міськлікарні №2 заразилися коронавірусом. В цілому інфіковано 74 медичних працівника області. Госпіталізовано 6 хворих середньої тяжкості. Вперше діагноз COVID-19 встановлено в Житомирі 12 березня.

Дніпропетровська область - 318 інфікованих. За добу виявлено 8 нових заражень у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі та Апостолівському районі. Серед нових інфікованих 5 медиків, інформує Дніпропетровська облрада. Перші дані про коронавірус в області зафіксовано 19 березня.

Черкаська область - 276 інфікованих. Кількість заражених в регіоні за добу збільшилася на 9 осіб. Перші випадки коронавирусу на Черкащині зареєстровано 22 березня.

Волинська область - 260 інфікованих. МОЗ повідомляє про 6 випадків зараження за добу. Вперше інфіковані в області з'явилися 25 березня.

Одеська область - 248 інфікованих. Заразилися коронавірусом за добу 8 мешканців регіону, з них 5 з міста Подольск. У даний момент в цьому районному центрі 98 пацієнтів мають підтверджений діагноз COVID-19. Перші інфіковані в області зафіксовано 24 березня.

Харківська область - 221 інфікований. Відразу у 25 мешканців регіону виявлено коронавірус за останню добу. Серед заражених 6-ти місячна дитина. За весь час пандемії в області зареєстровано 4 летальних випадки. Перші випадки зараження виявлено в області 28 березня.

Запорізька область - 208 інфікованих. За останні 24 години підтверджено 4 нових випадки зараження на коронавірус в Запоріжжі. Перші інфіковані зафіксовано в регіоні 25 березня.

Полтавська область - 180 інфікованих. В області повідомляється про збільшення кількості інфікованих на 7 хворих. За час епідемії вилікувалися від коронавирусу 20 осіб, померло 4. Вперше коронавірус у Полтаві виявлено 27 березня.

Миколаївська область - 116 інфікованих. МОЗ інформує про 1 випадок зараження у регіоні за добу. Вперше діагноз коронавірус встановлено двом літнім жінкам з села Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Сумська область - 95 інфікованих. Усі інфіковані в селі Козацьке Конотопського району одужали. Раніше в цьому населеному пункті хворіли 19 мешканців, двоє з яких померли. Влада закрила село на карантин. За інформацією МОЗ, за добу ситуація з захворюваністю у регіоні не змінилася. Перші інфіковані в Сумах зареєстровано 25 березня.

Херсонська область - 88 інфікованих. МОЗ не зафіксувало нові зараження в регіоні. Місцева влада повідомила про закриття на карантин міста Каховки, в якому виявили відразу 22 інфікованих. Перший хворий на коронавірус виявлено в області 25 березня.

Хмельницька область - 72 інфікованих. Мер міста Нетішин повідомив про нові 6 випадків зараження на коронавірус. Інфіковані контактували з хворою співробітницею Хмельницької атомної станції. Перші дані про COVID-19 у регіоні зафіксовано 27 березня.

Донецька область - 52 інфікованих. У Маріуполі роблять тести на коронавірус медичним працівникам, які контактували з 19 хворими. За добу ситуація з захворюваністю в регіоні не змінилася. Перші випадки зараження виявлено в регіоні 18 березня.

Чернігівська область - 39 інфікованих. Міськрада Чернігова повідомила про третій випадок захворювання в місті. Заразилася медсестра, яка брала кров у інфікованих коронавірусом. Всього за даними Міністерства охорони здоров'я, в регіоні за добу виявлено 4 нових заражених. Перша інформація про хворих на COVID-19 у регіоні з'явилася 26 березня.

Луганська область - 32 інфікованих. 3 випадки зараження підтверджено у регіоні за останню добу. В окупованому Луганську повідомили про спалах захворювання на станції швидкої допомоги, де заразилися 12 з 20 співробітників. Вперше випадки інфікування підтверджено в області 25 березня.