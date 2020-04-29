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У лікарнях Чернівецької області через COVID-19 перебуває понад 500 осіб

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 05:33
У лікарнях Чернівецької області через COVID-19 перебуває понад 500 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулися 947 мешканців області

У лікарнях Чернівецької області через коронавірус COVID-19 чи підозру на нього перебуває 501 пацієнт. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

Загалом з 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулися 947 мешканців області.

"У лікарнях області станом на 28 квітня перебуває 501 людина. Із них у 190 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта - з підозрою", - повідомили в ОДА.

За минулу добу госпіталізували ще 38 осіб, яких перевірять на коронавірус.

"У медичних закладах станом на 28 квітня перебуває 51 пацієнт у важкому стані, з них у реанімаціях - 42, на апаратах штучної вентиляції легень - 8", - додали в обласній адміністрації.

Серед важкохворих пацієнтів є двоє дітей. У 5-річної дівчинки коронавірус підтвердили ще минулого тижня. І вона досі у важкому стані підключена до апарату ШВЛ.

Також на вихідних у реанімацію обласної дитячої лікарні госпіталізували хлопчика 2004 року народження із важкою формою анемії та підозрою на COVID-19.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок вівторка, 28 квітня, заразилися коронавірусом 9 410 осіб. 992 пацієнти вже одужали. За добу заразився 401 людина. Це на дев'ять випадків більше, ніж напередодні.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Почаївській обласній психоневрологічній лікарні Тернопільської області коронавірус виявили у двох працівників і 26 пацієнтів.

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