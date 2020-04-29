Минздрав заявил о росте числа новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 10 тысячам

По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19, заболели еще 456 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев. Отметим, по сравнению с вчера, это на 55 случаев больше.

Больше всего зараженных в Черновицкой области и Киеве. Также большое количество инфицированных в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Отметим, в больницах Черновицкой области с коронавирусом COVID-19 или подозрением на него находится 501 пациент.

Также РБК-Украина сообщало, что в Почаевской областной психоневрологической больнице Тернопольской области коронавирус обнаружили у двух работников и 26 пациентов.

Напомним, полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения карантина в Почаевской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области. Здесь проходили пасхальные богослужения с нарушениями условий карантина.