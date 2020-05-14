Коронавірус уражає не тільки легені, - дослідження

Німецькі вчені встановили, що коронавірус атакує не тільки легені: частинки вірусу виявили також у інших внутрішніх органах людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження гамбурзької університетської клініки в Эппендорфі (UKE).

Згідно з висновками вчених, коронавірус не є виключно респіраторною інфекцією. Фахівці UKE проаналізували результати розтину 27 осіб, які померли від COVID-19. Частинки вірусу знайшли також у нирках, серці, печінці та головному мозку. Найвищі концентрації вірусу на клітину були виявлені в дихальних шляхах, за якими слідують нирка, серце, печінка, мозок і кров.

"SARS-CoV-2 - це "поліорганний вірус", що вражає численні органи. Це може пояснювати широкий спектр симптомів, які спостерігаються при інфекціях COVID-19. Після дихальних шляхів патогени SARS-CoV-2 вражають особливо нирки. Це, ймовірно, пояснює той факт, що у багатьох пацієнтів є порушення в сечі. Крім того, це може пояснити надзвичайно високий рівень до 50% гострої ниркової недостатності при інфекціях COVID-19", - заявив керівник дослідження, професор доктор Тобіас Б. Хубер.

Німецькі вчені рекомендують на початку захворювання здавати аналіз сечі на наявність інфекції COVID-19 звичайним лабораторним методом. Відзначається, що подальші дослідження допоможуть визначити, чи зможуть такі аналізи служити системою раннього оповіщення для важких випадків COVID-19.

Раніше група італійських учених опублікувала рекомендації, у яких радить людям з ожирінням подвоювати час самоізоляції під час хвороби коронавірусом до 28 днів.

Також повідомлялося, чому за статистикою чоловіки більш вразливі перед коронавірусом, ніж жінки.

За даними вчених з Європейського товариства кардіологів у Нідерландах, причина полягає в більш високій концентрації ангіотензин-перетворюючого ферменту 2 (АПФ2) в крові чоловіків. Саме за рахунок взаємодії коронавірусу з цим ферментом інфекція проникає в організм.