Коронавирус поражает не только легкие, - исследование

Немецкие ученые установили, что коронавирус атакует не только легкие: частицы вируса обнаружили в других внутренних органах человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование гамбургской университетской клиники в Эппендорфе (UKE).

Согласно с выводами ученых, коронавирус не является исключительно респираторной инфекцией. Специалисты UKE проанализировали результаты вскрытия 27 человек, умерших от COVID-19. Частицы вируса нашли также в почках, сердце, печени и головном мозге. Самые высокие концентрации вируса на клетку были обнаружены в дыхательных путях, за которыми следуют почка, сердце, печень, мозг и кровь.

"SARS-CoV-2 - это "полиорганный вирус", поражающий многочисленные органы. Это может объяснять широкий спектр симптомов, которые наблюдаются при инфекциях COVID-19. После дыхательных путей патогены SARS-CoV-2 поражают особенно почки. Это, вероятно, объясняет тот факт, что у многих пациентов есть нарушения в моче. Кроме того, это может объяснить чрезвычайно высокий уровень до 50% острой почечной недостаточности при инфекциях COVID-19", - заявил руководитель исследования, профессор доктор Тобиас Б. Хубер.

Немецкие ученые рекомендуют в начале заболевания сдавать анализ мочи на наличие инфекции COVID-19 обычным лабораторным методом. Отмечается, что дальнейшие исследования помогут определить, смогут ли такие анализы служить системой раннего оповещения для тяжелых случаев COVID-19.

Ранее группа итальянских ученых опубликовала рекомендации, в которых советует людям с ожирением удваивать время самоизоляции во время болезни коронавирусом до 28 дней.

Также сообщалось, почему по статистике мужчины больше уязвимы перед коронавирусом, чем женщины.

По данным ученых из Европейского общества кардиологов в Нидерландах, причина заключается в более высокой концентрации ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) в крови мужчин. Именно за счет взаимодействия коронавируса с этим ферментом инфекция просачивается в организм.